Посольство РФ запросило разъяснения по поводу ареста Марии Бутиной

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Посольство России в Вашингтоне запросило у властей Соединенных Штатов официальные разъяснения по поводу ареста россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook’е.
В заявлении посольства отмечается, что Бутина «чувствует <...> себя нормально, жалоб на здоровье нет», хотя и тяжело адаптируется к условиям содержания в тюрьме.
При этом задержанная гражданка РФ твердо намерена доказывать свою невиновность в суде.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Министерство юстиции США расширило выдвинутые против Марии Бутиной обвинения. Ей инкриминируются работа иностранным агентом без регистрации и сговор с соответствующей целью. В обвинении также упоминается ее связь с российской разведкой.
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