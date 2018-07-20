Посольство РФ запросило разъяснения по поводу ареста Марии Бутиной

Марию Бутину обвиняют в работе иностранным агентом без регистрации и сговоре с соответствующей целью.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Посольство России в Вашингтоне запросило у властей Соединенных Штатов официальные разъяснения по поводу ареста россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook’е.

В заявлении посольства отмечается, что Бутина «чувствует <...> себя нормально, жалоб на здоровье нет», хотя и тяжело адаптируется к условиям содержания в тюрьме.

При этом задержанная гражданка РФ твердо намерена доказывать свою невиновность в суде.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Министерство юстиции США расширило выдвинутые против Марии Бутиной обвинения. Ей инкриминируются работа иностранным агентом без регистрации и сговор с соответствующей целью. В обвинении также упоминается ее связь с российской разведкой.