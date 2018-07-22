Рябинский прокомментировал слова Порошенко о победе Усика

Александр Усик был награжден Кубком Мохаммеда Али и получил призовую сумму в 10 млн долларов.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский назвал высказывание украинского лидера Петра Порошенко о бое россиянина Марата Гассиева и украинца Александра Усика «идиотизмом», сообщает РБК.

Бой проходил вчера в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». В поединке победил украинский спортсмен, после чего прозвучал гимн его страны. Порошенко назвал его символом «украинской борьбы».

Рябинский на своей странице в Twitter написал: «Как же достали уже все переводить в политику! Идиотизм!»

Украинский боксер получил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и таким образом стал обладателем всех поясов по версии международных профессиональных боксерских ассоциаций WBA, IBF, WBO и WBC. Также спортсмена наградили Кубком Мохаммеда Али и призовой суммой в 10 млн долларов.