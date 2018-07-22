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Татар-информ

22 июля 2018, 04:24

Экономика и финансы

Россия не попала в топ-10 стран Европы с доступным бензином

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Российскую Федерацию обогнали 15 европейских государств, где цены на топливо относительно невысоки.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Россия заняла лишь 16-ю строчку рейтинга стран Европы по доступности бензина. Список составило рейтинговое агенство «РИА Рейтинг», сообщает информагентство «Прайм». 

Топ европейских стран с доступными ценами на топливо возглавил Люксембург. В рейтинге отмечается, что жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,7 тыс. литров бензина. Лидерством в рейтинге Люксембург обязан относительно невысоким ценам на топливо и одними из самых больших зарплат в Европе.

Норвегия заняла второе место с показателем в 2,2 тыс. литров. «Бронза» досталась Австрии, где жители на свои средние зарплаты могут купить около двух тыс. литров бензина.

Россия оказалась в середине рейтинга и заняла шестнадцатую строчку. Ее соседями по рейтингу стали Италия и Греция. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 853 литров 95-го бензина.

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Ее жители могут купить лишь 244 литра топлива, что в 11 раз меньше лидирующего Люксембурга.

Рейтинг составлялся на основе статистических данных стран Европы по состоянию на начало июля 2018 года (для Норвегии и Украины — по итогам мая 2018 года) по ценам на бензин с октановым числом 95. Цены и их динамика рассчитаны в национальной валюте стран.

По данным Росстата, с начала года цены на 95-й бензин в России выросли на 8,8 процента.

В июне Независимый топливный союз назвал условие, при котором бензин в России может подорожать до 100 рублей за литр в течение этого года.

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