НТС: Цены на бензин могут вырасти до 100 рублей за литр

Независимый топливный союз призвал обеспечить «адекватную» доходность для независимых АЗС.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Литр бензина может подорожать до 100 рублей в течение года, если независимые АЗС покинут рынок. Об этом заявил Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев независимых АЗС, сообщает РБК со ссылкой на заявление союза.

Соглашение Правительства с крупными нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на бензин приведет к исчезновению независимых АЗС, говорится в заявлении. «Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться!» — отмечает НТС, призывая принять срочные меры.

Союз предлагает отпустить розничную цену на топливо или включить режим ручного управления в оптовом сегменте. Таким образом будет обеспечена «адекватная» доходность для независимых АЗС.

Кроме того, НТС предлагает отмену акцизов на топливо и реформу топливного рынка.