На кинофестивале «Рудник» в Свияжске состоится показ 12 фильмов

Программа включит показ 12 фильмов, шесть лекций и мастер-классов, также пройдут просмотры документальных работ, созданных на острове в дни фестиваля.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Стало известно расписание второго Международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник», который пройдет с 30 июля по 5 августа в Свияжске, сообщают организаторы.



Программа включит показ 12 фильмов, шесть лекций и мастер-классов, также пройдут просмотры документальных работ, созданных на острове в дни фестиваля.



Для тех, кто профессионально заинтересован в документальном кино, пройдут несколько мастер-классов: «Зачем режиссеру тонуть в болоте» арт-директора фестиваля Марины Разбежкиной, «От документа к игровому кино» режиссера, сценариста и телеведущей Дуни Смирновой и «Вербатим для автора-исследователя: его ограничения и его возможности» сценариста Александра Родионова. Выступление голландского режиссера Гвидо Хендрикса будет сопровождаться просмотром его фильма «Чужак в раю», который получил премию Европейской киноакадемии международного фестиваля в Амстердаме и был номинирован на более чем 60 фестивалях по всему миру.



Зрителям будут представлены фильмы «Лучшее, что ты можешь сделать со своей жизнью» (Германия), «История одного назначения» (Россия), «Машина времени» (Польша), «Джон 746» (Румыния, США), «Резкий и мягкий» (Россия), «Найти, зафиксировать, уничтожить» (Германия) и другие.