В Свияжске состоится фестиваль дебютного документального кино «Рудник»

Победители разделят между собой призовой фонд фестиваля — 1300 евро.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). С 30 июля по 5 августа на острове Свияжск пройдет второй Международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник». В конкурсную программу вошли первые работы режиссеров со всего мира, сообщает Центр современной культуры «Смена».



Заявки на участие в фестивале подали 50 режиссеров со всего мира, в шорт-лист попало лишь 11 картин, которые можно будет увидеть со 2 по 5 августа в Свияжске, а после просмотра побеседовать с режиссерами.

В Свияжске будет работать лаборатория Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, в которой начинающие режиссеры смогут снять свои первые фильмы. В образовательную программу также войдут лекции, дискуссии и мастер-классы членов жюри. Их могут свободно посещать все, в том числе и зрители «Рудника».

Арт-директором фестиваля стала Марина Разбежкина, программным директором — Евгения Марченко. В состав жюри вошли филолог и антрополог Светлана Адоньева, главный редактор издательства Ad Marginem Михаил Котомин и голландский режиссер Гвидо Хендрикс. Им предстоит выбрать лучшие фильмы со всего мира в категориях гран-при, лучшая полнометражная и короткометражная работа. Победители разделят между собой призовой фонд фестиваля — 1300 евро.