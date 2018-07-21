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Рустам Минниханов: «Древний Болгар важен для мусульман всего мира»

Татар-информ

21 июля 2018, 23:28

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Неймар объяснил свои симуляции

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По словам нападающего, к шуткам о своих падениях он относится с юмором.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Нападающий сборной Бразилии Неймар ответил на критику за частые симуляции во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky Sports.

«Думаете, мне нравится постоянно страдать от ударов? Нет, это больно», — сказал Неймар, добавив, что после матчей прикладывает лед в течение 4-5 часов.

По его словам, к шуткам о своих падениях он относится с юмором.

«Я не могу встать перед игроком другой команды и сказать: „Дорогой, извини, я хочу забить мяч“. Мне нужно обвести его. Я попробую что-то сделать, но он не позволит мне обыграть себя и постарается сфолить», — добавил Неймар.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани выставили на продажу мяч с автографом Неймара за 80 тыс. рублей.

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