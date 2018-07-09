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Татар-информ

9 июля 2018, 11:30

Экономика и финансы

В Казани выставили на продажу мяч с автографом Неймара за 80 тыс. рублей

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В татарстанской столице продают автографы футболистов бразильской сборной.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Житель Казани выставил на продажу мяч с автографами Неймара, Марсело и других игроков бразильской сборной. Соответствующее предложение размещено на сайте бесплатных объявлений.

За мяч казанец планирует получить не менее 75 тыс. рублей. 

Другой продавец предлагает автограф Неймара за 20 тыс. рублей. Автор объявления уверяет, что автограф взят в отеле «Мираж», где проживала сборная Бразилии. 

Еще один казанец предлагает купить автограф бразильца, оставленный на его фотографии, за 30 тыс. рублей.

Кроме того, на сайте также можно найти объявления о продаже автографа бразильского нападающего за 5 тыс. и 15 тыс. рублей.

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