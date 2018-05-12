Виторган рассказал о сложностях жизни с Собчак

Ксения Собчак не помогает своему мужу Максиму Виторгану бороться с лишним весом.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Актер Максим Виторган признался, что его супруга Ксения Собчак не помогает ему в борьбе за идеальное тело, пишут «Дни.Ру».

Максим рассказал, что держит себя в форме с помощью упражнений и диет и что любит спорт с детства. В юности он занимался теннисом, боксом, баскетболом, бегал на лыжах и плавал. Виторган до сих пор любит физическую активность. Несколько лет назад он начал тренировки с личным тренером.



Виторган также признался, что не любит силовые тренировки и никогда не занимается с железом, предпочитая аэробные и функциональные нагрузки. Помимо тренировок ему необходимо следить за питанием, но это дается актеру с трудом, так как ритм сбивается из-за плотного рабочего графика и съемок.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что округлившаяся Собчак подогрела слухи о второй беременности.