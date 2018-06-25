Округлившаяся Собчак подогрела слухи о второй беременности

На сцену Собчак вышла со своим мужем – актером и режиссером Максимом Виторганом.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Сети вновь заговорили о второй беременности Ксении Собчак. Причиной тому стало появление блондинки в платье свободного кроя.



В саду «Эрмитаж» состоялось благотворительное мероприятие, учрежденное фондом «Бюро добрых дел». Организация специализируется на заботе о детях, которые остались без попечения родителей.



На сцену Собчак вышла со своим мужем – актером и режиссером Максимом Виторганом. «С мужем. И дома и на сцене», – подписала публикацию Ксения.



Поклонники отреагировали незамедлительно: «Беременная», «Она в положении!», «Я Вас поздравляю!!! Беременность Вам к лицу!!!», «Кто бы мог подумать, с озорным характером Ксюша станет замечательной, милой мамой и женой. Счастья вашей семье!», «Ого! Второй на подходе! Поздравляем!!!» – написали фолловеры.

Напомним, Собак и Виторган воспитывают сына Платона, который появился на свет 18 ноября 2016 года.

Ранее сообщалось, что экс-супруга Сильвестра Сталлоне родила пятого ребенка в 54 года.