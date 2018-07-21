В Пентагоне поддержали решение Трампа пригласить Путина в Вашингтон

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(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Решение Президента США Дональда Трампа пригласить в Вашингтон российского коллегу Владимира Путина является «нормальным и практичным», заявил заместитель главы Минобороны США Джон Руд. Об этом сообщает RT со ссылкой на CNN.
«Я думаю, что обмен опытом и откровенное обсуждение между нашими лидерами — это то, что должно быть сделано. Я считаю это вполне нормальным и практичным», — сказал Руд.
Он также отметил важность России на международной арене.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Трамп хочет пригласить Путина осенью в Вашингтон.
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