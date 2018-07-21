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Рустам Минниханов: «Древний Болгар важен для мусульман всего мира»

Татар-информ

21 июля 2018, 19:52

Политика

Спецслужбы США проверили подаренный Путиным Трампу мяч

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Все подарки, которые получает Президент США, проходят такую проверку.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Секретная служба США проверила футбольный мяч, который Президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу в ходе саммита Россия — США в Хельсинки. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Как отметили в спецслужбе, все подарки, которые получает Трамп, проходят такую проверку.

Мяч был очень внимательно изучен, заявил глава Национальной разведки США Дэниэл Коутс.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что американский сенатор предложил проверить подаренный Путиным Трампу мяч на наличие «жучков».

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