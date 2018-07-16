Американский сенатор предложил проверить подаренный Путиным Трампу мяч на наличие «жучков»

Трамп поблагодарил Путина за подарок и пообещал отдать мяч своему сыну Бэррону.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм в своем Twitter’е предложил проверить подаренный Президенту США Дональду Трампу его российским коллегой Владимиром Путиным футбольный мяч на наличие подслушивающих устройств.

При этом политик подчеркнул, что никогда бы не принес такой подарок в Белый дом.

Получив мяч, Трамп поблагодарил Путина за подарок, сказал, что отдаст его своему сыну Бэррону, и бросил своей супруге Мелании.

Переговоры Путина и Трампа с глазу на глаз, в присутствии одних лишь переводчиков, длились два часа десять минут. В целом саммит в Хельсинки продлился более четырех часов.