Эксперт объяснил заявление Климкина о «репетиции развала» Украины

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(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В Киеве понимают, что в ходе референдума в Донбассе население проголосует за выход региона из состава Украины. Так замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что референдум в Донбассе станет «репетицией развала» страны. Об этом сообщает RT.
Украинские власти боятся результатов референдума, считает Суздальцев. Кроме того, Киев готов обсуждать даже неподтвержденную информацию, отметил он.
«Надо учитывать, что украинская дипломатия в лице того же Климкина и большая часть истеблишмента демонстрируют, что Украина — центр вселенной», — добавил эксперт. То, что Россия является более предсказуемым партнером для Запада, беспокоит Киев, подчеркнул Суздальцев.
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