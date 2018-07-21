Климкин: Референдум в Донбассе — это «репетиция развала Украины»

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(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Предложение Президента России Владимира Путина провести референдум на юго-востоке страны — это «попытка отрепетировать развал Украины», заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Климкин заявил, что Россию не интересует Донбасс, а референдум невозможен с политической и юридической точки зрения.
«Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода „репетиция“, которую кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну», — говорится в сообщении в социальной сети.
По его словам, никто не верит в честное волеизъявление жителей юго-востока страны, если референдум пройдет «в условиях российской оккупации».
Ранее в СМИ сообщалось, что Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом якобы предложил провести референдум под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий.
Встреча Путина и Трампа состоялась в столице Финляндии 16 июля.
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