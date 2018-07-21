Казанский триатлон станет первым «длинным» стартом для Максима Вылегжанина

4 августа Вылегжанин выйдет на старт «полужелезной» дистанции (1.93 км плавание, 90 км велогонка, 21.1 км бег).

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи Максим Вылегжанин впервые примет участие в триатлонной дистанции Ironstar Kazan 2018 Timerman Cup, сообщают организаторы.



4 августа Вылегжанин выйдет на старт «полужелезной» дистанции (1.93 км плавание, 90 км велогонка, 21.1 км бег). Вместе с ним на старт выйдут более 1500 человек из России и стран СНГ, а также из Германии, Великобритании, Израиля и Египта.



«Мне нравится крутить велосипед, нравится развиваться разносторонне, поэтому триатлон как раз из тех видов спорта, где надо подстраиваться под новые этапы», – прокомментировал спортсмен свое участие в гонке.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 4 и 5 августа в Казани третий год подряд пройдут массовые соревнования по триатлону Ironstar Kazan 2018 Timerman Cup.



Главным отличием от прошлогодних стартов станет проведение первенства России по триатлону среди юниоров. Первенство России станет генеральной репетицией перед финалом чемпионата Европы по триатлону на дистанции спринт, который пройдет в Казани 26 – 28 июля 2019 года.



