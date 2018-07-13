В Казани пройдут двухдневные соревнования по триатлону

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Массовые соревнования по триатлону Ironstar Kazan 2018 Timerman Cup пройдут в столице Татарстана 4 и 5 августа, сообщают организаторы.
В первый день соревнований на старт двух дистанций выйдут любители — более 1,5 тыс. человек из России и стран СНГ, а также из Германии, Великобритании, Израиля и Египта. Во второй день состязаний можно будет понаблюдать за борьбой профессиональных спортсменов — участников первенства России по триатлону и параатлетов.
Плавательный этап триатлона состоится на реке Казанка. Старт участников состязания запланирован с Кремлевской набережной. Маршрут гонки на велосипедах проложен по центральным улицам Казани, Миллениуму, мимо стен Казанского Кремля, мечети Кул-Шариф, Центра семьи «Казан», стадиона «Казань Арена» и других местных достопримечательностей.
Беговой этап будет проходить на Кремлевской набережной. Гонка завершится праздничным финишем. В связи с соревнованиями по триатлону в центре города частично ограничат движение автотранспорта.
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