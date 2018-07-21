Ралли «Шелковый путь-2018» стартовало в Астрахани

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(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В Астрахани стартовал восьмой по счету ралли-марафон «Шелковый путь», сообщают организаторы мероприятия.
Стартовая арка была установлена на площади перед зданием Астраханского государственного театра оперы и балета. Через нее проехали все участвующие в гонке машины.
Участников ралли поприветствовал губернатор Астраханской области Александр Жилкин, зачитавший обращение Президента Рф Владимира Путина.
Гонка пройдет по территории Астраханской, Волгоградской и Липецкой областей, а также Республики Калмыкия. Соревнующимся предстоит преодолеть почти 3,5 тыс. км, причем протяженность лиазонов сокращена до минимума, большую часть пути составят спецучастки.
На старт вышли экипажи 26 внедорожников и 17 грузовиков из 24 стран. Первым стартовую арку проехал действующий обладатель Кубка мира FIA по ралли-рейдам Нассер аль-Аттия из команды Qatar World Rally Team на прототипе Toyota Hilux – главный фаворит зачета внедорожников.
«КАМАЗ-Мастер» выставил на «Шелковый путь» шесть экипажей под управлением Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, победителя «Шелкового пути-2017» Дмитрия Сотникова, Антона Шибалова, Андрея Каргинова и Сергея Куприянова. На старт вышли один капотный грузовик, три новые бескапотные модели, одна модель предыдущего поколения и грузовик на газомоторном топливе, которым управляет Куприянов. Каждый машину челнинской команды публика встречала аплодисментами.
Как отмечает пресс-служба «КАМАЗ-Мастера», после торжественной церемонии машины отогнали в сервисный парк, откуда они уже сегодня выедут на первый спецучасток. Завершится гонка 27 июля в Москве.
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