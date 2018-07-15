Бугульма увидела новый гоночный «КАМАЗ» и услышала сестру Алсу

В Бугульме состоялся парад участников международного ралли «Шелковый путь».

(Бугульма, 15 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Участники международного ралли «Шелковый путь» порадовали парадом Бугульму, а команда «КАМАЗ-Мастер» продемонстрировала новейший раллийный грузовик.

Сама гонка, впервые стартовавшая в Татарстане еще в 2009 году, начнется 20 июля в Астрахани, а торжественное завершение ее российского участка состоится на Красной площади в Москве 27 июля. Он пройдет через Астраханскую, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также через Калмыкию. Вторая часть гонки пройдет в сентябре на территории Китая.

Ралли «Шелковый путь» впервые состоялось в 2009 году – маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. Затем три года подряд участники ралли ехали по укороченному маршруту – до Сочи и Геленджика, а в 2013 году – от Москвы до Астрахани. В 2014 и 2015 годах ралли «Шелковый путь» не проводилось, а в 2016 и 2017 годах трасса была проложена между столицами России и Китая.

На ралли-марафоне «Шелковый путь» российская команда «КАМАЗ-Мастер» будет представлена шестью экипажами: в составе коллектива из Набережных Челнов поедут хорошо знакомые болельщикам пилоты, штурманы и механики.

Автошоу началось на площадке Сабантуя в двух километрах от Бугульмы. Там самые любопытные могли впервые увидеть только что собранный новенький гоночный «КАМАЗ» черного цвета, такой же двухосный, как и его привычные собратья, но заметно меньший по габаритам.

Дело в том, что начиная со следующего года регламент «Дакара», а именно к этой мировой гонке номер один камазовцы будут готовиться на «Шелковом пути», уже не позволит в грузовых автомобилях применять моторы объемом свыше 13 литров. Поэтому работы с новым рядным шестицилиндровым мотором были начаты еще в 2016 году. Заменой двигателя были продиктованы и кардинальные изменения в конструкции автомобиля. По сути, в Челнах сконструировали новый спортивный болид, ставший носителем новейших разработок, современных спортивных технологий и тридцатилетнего опыта выступлений команды во внедорожных ралли.

Новый автомобиль был построен накануне праздника в Бугульме. На нем в гонке выступит экипаж Андрея Каргинова. Уже готова и вторая машина нового типа. Ее будет пилотировать Айрат Мардеев. К старту «Дакара-2019» команда «КАМАЗ-Мастер» планирует подготовить четыре такие машины. Спортивный грузовик, заявленный на «Шелковый путь-2018», – это третья машина, созданная в рамках проекта, существующего с 2013 года и служащего популяризации использования природного газа в качестве автомобильного топлива.

Гоночные грузовики будет сопровождать добрый десяток машин технической поддержки. О целях и новинках челнинской команды журналистам рассказал медиадиректор «Шелкового пути-2018», пресс-секретарь «КАМАЗ-Мастера» Эрик Хайруллин, пояснивший, почему именно в Бугульме команда решила провести парад.

«Наш сегодняшний визит в Бугульму – это дань уважения Татарстану, здесь нас всегда поддерживают на высшем уровне, все идеально организовано. Так что спасибо всем, пригласившим нас в Бугульму. Мы с удовольствием откликнулись на это приглашение, привезли сюда около 50 единиц техники. Это весь цвет камазовской дружины. Мы приготовили бугульминцам сюрприз, дрифт-шоу – уникальное представление, когда многотонная машина выполняет элементы, которые не каждый сможет показать на легковой машине», – подчеркнул он.

Хайруллин пояснил, какое значение для его команды имеет ралли «Шелковый путь»: «Эта гонка удобно расположена в календаре: летом "Шелковый путь", зимой – "Дакар". Летом на этой гонке мы испытываем несколько единиц техники, вот сейчас мы построили два новых грузовика, их сразу можно узнать по черному цвету. Это совершенно новые машины, два дня назад я сам видел, как прикручивали бампер одной из них. Их можно будет увидеть впервые именно в Бугульме. А в ходе "Шелкового пути" им предстоит серьезная испытательная программа, есть и другие новации в разных машинах. Посмотрим, как поведет себя техника: главная задача – хорошо подготовиться к "Дакару"».

Первый победивший на «Дакаре» камазовский гонщик – водитель-испытатель Наиль Багаветдинов объяснил разницу между гонками того времени и нынешними.

«В те далекие времена, когда мы начинали, был в гонках какой-то шарм. Порой рядом с нами никого не было в радиусе 200 – 300 километров. И никакой гарантии безопасности не было, в этом и была суть тех времен. Уезжая со старта, ты сразу попадал в экстремальную ситуацию. А сейчас везде заправки, цивилизация, раньше же можно было попасть на минное поле или к туарегам, случались такие вещи в нашей команде. Поэтому пилот первым делом должен обладать ответственностью, опытом и талантом. Пилотом не рождаются, пилотом воспитываются. А для испытателя главное – выявить недостатки автомобиля и донести информацию о них до конструктора», – уверен ветеран команды «КАМАЗ-Мастер».

До того, как порадовать бугульминскую публику впечатляющим шоу, четырехкратный победитель «Дакара», в том числе и двух последних гонок, Эдуард Николаев поведал о настроении, с которым команда стартует в ралли.

«Нас всегда очень хорошо встречают в родной республике. Мы двигаемся на старт ралли, но заехали в Бугульму, чтобы показать нашу команду, нашу технику, нашу готовность и порадовать наших болельщиков. Сейчас мы волнуемся не меньше, чем на "Дакаре", и на "Шелковый путь" приедут самые именитые соперники, будем с ними бороться и сражаться. Это, прежде всего, команда Renault, команда Hino и наши братья-славяне – белорусы на "МАЗах", они выставили на ралли четыре грузовика. Наша команда выставляет новый автомобиль с двигателем объемом 13 литров, это наша надежда на "Дакар-2019". Мы должны полностью испытать новинку на этом ралли. Новых автомобилей будет три. Это экипажи Дмитрия Сотникова, Айрата Мардеева и Андрея Каргинова. Мой экипаж тоже будет тестировать новый черный "КАМАЗ". Это наша перспектива, хотим поехать на нем на "Дакаре"», – заметил он.

Наконец, праздник добрался до центра Бугульмы – до площади возле Дома техники. Масса людей впервые в жизни увидела, что такое руль в руках мастера. Первым позабавил публику на синем Nissan Silvia Антон Бардин. Даже колеса дымились после его сумасшедших виражей и едва ли не танцевальных кругов на праворульной «японке». Бампер быстро отлетел! Эстафету принял известный казанский гонщик на квадроцикле Григорий Марков. Состоялось столь же эффектное шоу, включая езду на двух задних колесах. Парень со свистом прокатил на своем квадроцикле сначала одну, потом двух, трех и, наконец, четырех девушек, чудом удерживавшихся на аппарате после рисковых маневров Григория. Эта четверка смелых стала центром, вокруг которого всего в нескольких сантиметрах кружили Nissan без бампера и квадроцикл.

Но самый большой восторг публики вызвал дрифтинг в исполнении «КАМАЗа» Николаева. Представляете чувства зрителей (площадь, разумеется, была ограждена бетонными блоками), когда на них на полной скорости несся мощный грузовик, тормозивший перед самыми трибунами? Кто не знает, что на скоростных участках гонки челнинские грузовики развивают скорость под 140 км/ч. Какие виражи, какое прямо-таки фигурное катание на грузовике, шины дымили от небывалой нагрузки.

И только затем пришел черед парада участников – гоночных «КАМАЗов» с номерами 300, 301, 306, 311 и 402, легковых машин медиаучастников ралли и технических служб. Некоторые «КАМАЗы» несли на себе по 18, 12, восемь запасных колес. Одни из них были медицинскими, другие заправочными, третьи – гостиницами на колесах с 20 спальными местами. Ведь для освещения «Шелкового пути-2018» аккредитовалось 130 журналистов, которые будут следить за выступлением 325 автомобилей, представляющих 24 страны.

Парад участников сопровождало со сцены шоу барабанщиков «Ноу хау». Прислала свое видеобращение землякам и знаменитая певица Алсу. «Приветствую вас, дорогие земляки. Я очень по вам соскучилась, очень вас люблю. Поздравляю Бугульму с этим замечательным событием», – сказала с экрана Алсу. А потом знаковую песню Виктора Цоя «Кукушка» вживую спела сестра Алсу Екатерина.

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов от имени Президента и Правительства республики поприветствовал Бугульму, увидевшую уникальное событие – парад участников ралли.

«Организаторы гонки не ошиблись, выбрав ваш город. Ждем старта гонки и успеха команды "КАМАЗ-Мастер", ей уже 30 лет! Каждый год в разных районах республики проходят такие мероприятия. Для нас вдвойне приятно и важно, что именно у нас в 2009 году зародилась идея проведения этой гонки, именно в Казани она стартовала впервые. Сегодня Бугульма стала хозяйкой мероприятия, и мы видим искреннюю радость в глазах бугульминцев. Это событие для города», – сказал он.

Мэр Бугульмы Линар Закиров, экипированный в фирменное поло красного цвета «Шелковый путь-2018» с эмблемой города, как и Фаттахов, отметил уникальность события.

«Это уникальное событие для нас. Надеюсь, что присутствие ралли "Шелковый путь" станет для нас традицией. Для нас это большая честь – принять у себя участников гонки. Тем более что в нашем городе впервые проводится парад участников. Пожелаем им удачи и дойти до финиша», – заметил он.

Координатор проекта «Шелковый путь-2018» Азат Абысов, экипированный так же, как и Фаттахов и Закиров, отметил теплый прием участников гонки в Бугульме и передал слова директора проекта Владимира Чагина.

«Очень теплый прием в Бугульме. Очень высокий уровень организации, мне об этом сказали все наши пилоты. Спасибо городу, мы не ошиблись со своим выбором. Чагин тоже просил передать, что в нашей республике всегда было особое отношение к команде "КАМАЗ-Мастер". Лучшие этапы "Шелкового пути" прошли именно по территории Татарстана. Неслучайно, что именно здесь 30 лет назад родилась наша команда», – сказал Абысов.

Завершился же бугульминский праздник массовым осмотром «КАМАЗов» ребятней. Вот им-то удалось добраться до всего.