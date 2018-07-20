В Госдепе прокомментировали предложение Путина о референдуме в Донбассе

Представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заверила в поддержке Минских соглашений со стороны США.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В случае проведения референдума о статусе не контролируемой властями Украины части Донбасса американская администрация сочла бы его нелегитимным. Об этом сообщила в своем Twitter’е официальный представитель Государственного департамента Хизер Науэрт.

Науэрт заверила, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Минские соглашения. Ранее о нелигитимности плебисцита на неконтролируемой территории и несоответствии самой идеи референдума имеющимся договоренностям заявил другой сотрудник администрации США – пресс-секретарь Совета национальной безопасности Гаррет Маркиз.

Сначала агентство Bloomberg сообщило, что Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум для урегулирования конфликта в Донбассе. Оно сослалось на двоих участников встречи с российским лидером, состоявшейся в Министерстве иностранных дел РФ.

Затем «Интерфакс», сославшись на информированный источник, рассказал, что на плебисцит был бы вынесен вопрос не вступления самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав России, а их автономии в составе Украины. Впрочем, РБК со ссылкой на два близких к Кремлю источника назвал проведение референдума маловероятным.