США отказались рассматривать предложение Путина о референдуме в Донбассе

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Действующая американская администрация не рассматривает возможность проведения в Донбассе референдума о его статусе. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Гаррет Маркиз, передает агентство «Рейтер».
При этом Маркиз подчеркнул, что Минские соглашения не предусматривают проведения в регионе каких-либо референдумов, а сам плебисцит на территории, не контролируемой властями Украины, был бы нелегитимным.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум для урегулирования конфликта в Донбассе. Оно сослалось на двоих участников встречи с российским лидером, состоявшейся в Министерстве иностранных дел РФ. Не обсуждать инициативу в ходе итоговой пресс-конференции Путина будто бы попросил Трамп, чтобы у него было время для ее обдумывания.
Затем «Интерфакс», сославшись на информированный источник, рассказал, что на плебисцит был бы вынесен вопрос не вступления самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав России, а их автономии в составе Украины.
Впрочем, РБК со ссылкой на два близких к Кремлю источника назвал маловероятным проведение референдума. Вопрос якобы не обсуждался в кулуарах, не было и никакой информационной подготовки.
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