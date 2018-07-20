Главное
У митрополита Феофана появится своя передача на YouTube

Татар-информ

20 июля 2018, 21:27

Политика

США отказались рассматривать предложение Путина о референдуме в Донбассе

Рекомендуем

Представитель Совета нацбезопасности Штатов подчеркнул, что проведение плебисцита не предусмотрено Минскими соглашениями.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Действующая американская администрация не рассматривает возможность проведения в Донбассе референдума о его статусе. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Гаррет Маркиз, передает агентство «Рейтер».

При этом Маркиз подчеркнул, что Минские соглашения не предусматривают проведения в регионе каких-либо референдумов, а сам плебисцит на территории, не контролируемой властями Украины, был бы нелегитимным.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум для урегулирования конфликта в Донбассе. Оно сослалось на двоих участников встречи с российским лидером, состоявшейся в Министерстве иностранных дел РФ. Не обсуждать инициативу в ходе итоговой пресс-конференции Путина будто бы попросил Трамп, чтобы у него было время для ее обдумывания.

Затем «Интерфакс», сославшись на информированный источник, рассказал, что на плебисцит был бы вынесен вопрос не вступления самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав России, а их автономии в составе Украины.

Впрочем, РБК со ссылкой на два близких к Кремлю источника назвал маловероятным проведение референдума. Вопрос якобы не обсуждался в кулуарах, не было и никакой информационной подготовки.
 

Реклама

Следующая новость

Минниханов попросил Путина разрешить продажу пива на стадионах

Новости дня
22:09
Бах заявил о готовности МОК вернуть РФ в состав комитета
22:00
Стали известны самые опасные для организаций мобильные приложения

Наибольший риск утечки корпоративной информации связан с использованием сотрудниками некоторых мессенджеров.

21:50
ВВС Израиля начали масштабный атаку на объекты «Хамаса» в секторе Газа
21:40
В Набережных Челнах родилась еще одна тройня

Челнинская семья Баймухаметовых уже воспитывает сына и двух дочерей.

21:30
ЗМ увеличивает объемы производства в ОЭЗ «Алабуга»

Инвестиции ЗМ в развитие производства на территории ОЭЗ «Алабуга» в 2018 году составили 1,4 млн. долларов.

21:27
США отказались рассматривать предложение Путина о референдуме в Донбассе
21:14
В России планируют признать медведей стратегическим ресурсом
21:02
Пестречинский район участвует в благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

Участники акции закупают школьную форму, канцелярию для первоклашек из малоимущих семей.

20:56
«Рубин» завершил австрийский сбор нулевой ничьей

29 июля в 19:00 на своем поле казанцы проведут первый матч нового чемпионата России с «Краснодаром».

20:50
Казань принимает 4-й этап чемпионата России по гонкам

На трассах столицы РТ пройдут заезды в 5 классах.

20:44
Бекмамбетов снимет кино по проекту убитого фигуриста Дениса Тена
20:30
Двухметровый крокодил сбежал от специалистов на Пхукете
20:14
Вышел трейлер нового сериала по книге автора «Игры престолов»
20:00
День бокса и танцевальный open-air пройдут в парках Казани

21 июля в парке «Черное озеро» в 19:00 состоится танцевальный open-air – жителей и гостей города научат танцевать популярные Zouk и Kizomba.

19:44
В Сети появился трейлер и постер финальной мистерии «Гоголь. Страшная месть»
19:40
В Минтруда РФ назвали праздничные выходные дни в 2019 году
19:30
Рейтинг кинозлодеев возглавил Дарт Вейдер
19:26
Минниханов рассказал Путину об использовании наследия Универсиады в Казани

Частные инвестиции покрывают часть расходов на содержание казанских спортобъектов.

19:20
Путин поблагодарил глав регионов за успешное проведение ЧМ-2018
19:18
«Золото» Менькова и Завьяловой: главные события второго дня ЧР по легкой атлетике в Казани

Прославленные спортсмены пополнили свою копилку наград победами на чемпионате страны в столице Татарстана.

19:14
Опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Лучше звоните Солу»
19:00
У митрополита Феофана появится своя передача на YouTube

Посредством Интернета владыка планирует наладить регулярное общение с верующими.

18:56
Премьер-министр РТ встретился с торговым представителем Казахстана

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

18:52
Минниханов попросил Путина разрешить продажу пива на стадионах

Президент Татарстана отметил, что во время ЧМ-2018 реализовано пива на 89 млн рублей, при этом «никаких проблем не было».

18:46
Екатерина Завьялова: У меня большая мотивация — я вернулась!

Бронзовый призер лондонской Олимпиады прокомментировала победу на чемпионате России по легкой атлетике в Казани.

События