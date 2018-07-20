США отказались рассматривать предложение Путина о референдуме в Донбассе

Представитель Совета нацбезопасности Штатов подчеркнул, что проведение плебисцита не предусмотрено Минскими соглашениями.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Действующая американская администрация не рассматривает возможность проведения в Донбассе референдума о его статусе. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Гаррет Маркиз, передает агентство «Рейтер».

При этом Маркиз подчеркнул, что Минские соглашения не предусматривают проведения в регионе каких-либо референдумов, а сам плебисцит на территории, не контролируемой властями Украины, был бы нелегитимным.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум для урегулирования конфликта в Донбассе. Оно сослалось на двоих участников встречи с российским лидером, состоявшейся в Министерстве иностранных дел РФ. Не обсуждать инициативу в ходе итоговой пресс-конференции Путина будто бы попросил Трамп, чтобы у него было время для ее обдумывания.

Затем «Интерфакс», сославшись на информированный источник, рассказал, что на плебисцит был бы вынесен вопрос не вступления самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав России, а их автономии в составе Украины.

Впрочем, РБК со ссылкой на два близких к Кремлю источника назвал маловероятным проведение референдума. Вопрос якобы не обсуждался в кулуарах, не было и никакой информационной подготовки.

