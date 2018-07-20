Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двоих участников встречи с российским лидером, состоявшейся в Министерстве иностранных дел РФ.
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Не обсуждать соответствующую инициативу в ходе итоговой пресс-конференции Путина попросил Трамп. Американскому лидеру потребовалось время для обдумывания инициативы российского коллеги.
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