Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе

Не обсуждать инициативу в ходе пресс-конференции Путина попросил Трамп.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двоих участников встречи с российским лидером, состоявшейся в Министерстве иностранных дел РФ.

Предметом плебисцита, по мнению Путина, должен стать статус самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Организовать его было бы необходимо под эгидой международного сообщества.

Не обсуждать соответствующую инициативу в ходе итоговой пресс-конференции Путина попросил Трамп. Американскому лидеру потребовалось время для обдумывания инициативы российского коллеги.