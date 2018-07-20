Глава государства пообещал, что оценит все мнения о пенсионном возрасте, за исключением тех, кто захочет делать себе на этом рекламу.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин сообщил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и большей части населения страны, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет и пообещал, что оценит все мнения о пенсионном возрасте, за исключением тех, кто захочет делать себе на этом рекламу.

По словам Президента, в России на пять пенсионеров приходится шесть работающих, если этот баланс ухудшится, «пенсионная система лопнет».

Путин добавил, что, проигнорировав проблемы в пенсионной системе, власть «надует» граждан.

Ранее первый вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Познер» заявил, что, если пенсионная реформа не будет проведена, то к 2030 году пенсия по старости по отношению к прежней заработной плате пенсионера снизится с 33 до 20 процентов.