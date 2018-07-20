В 2018 году свыше трех млрд рублей уйдет на ремонт поликлиник Татарстана

До конца 2018 году будут отремонтированы 114 учреждений здравоохранения республики.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). 3 млрд 195 млн рублей пойдет на капитальный ремонт поликлиник Татарстана по программе ремонта амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения в 2018 году. Об этом сообщил на пресс-конференции ИА «Татар-информ» начальник управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров.

В программу вошло 114 учреждений, чье состояние было определено в Минздраве РТ как наиболее «плачевное». На данный момент на всех объектах ведутся строительно-монтажные работы, в среднем они уже выполнены на 35 процентов, отметил Насыров.

«Программа является наиболее сложной (из всех программ ремонта социальных объектов в РТ), потому что в большинстве из этих поликлиник не прекращается прием населения во время ремонтных работ. Меняют кабинеты, коридоры, переезжают в соседнее крыло поликлиники, находится масса различных решений для того, чтобы жители республики могли вовремя обратиться за медицинской помощью», — пояснил специалист.