Капремонт социальных объектов Татарстана в 2018 году обойдется в 8 млрд рублей

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Капитальный ремонт социальных объектов в Республике Татарстан в 2018 году обойдется в 8 млрд 400 млн рублей. Об этом на пресс-конференции агентства «Татар-информ» рассказал начальник управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров.
В смету Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ вошли объекты по десяти республиканским программам. К концу этого года будут отремонтированы и сданы 34 объекта социального обслуживания, 42 дома культуры, 38 знаний сельских советов, 6 молодежных центров, 19 помещений муниципальных архивов и 114 поликлиник.
Также в процессе сдачи либо уже сданы в эксплуатацию 28 школ и 94 детских садов, 11 ресурсных центров (колледжей и техникумов, осуществляющих образовательные программы по наиболее востребованным в республике специальностям), 28 подростковых клубов и 14 оздоровительных лагерей.
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