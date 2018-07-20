Двухметровый крокодил сбежал от специалистов на Пхукете

Рептилия, по неизвестной причине оказавшаяся в море у пляжа в Таиланде, поднырнула под сеть и скрылась.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Крокодил, которого три дня назад заметили в море около пляжа Равай на острове Пхукет в Таиланде, смог уйти от специалистов по отлову из департамента рыбного хозяйства, сообщает РИА Новости.

Первыми двухметровую рептилию заметили в море рыбаки. Они сфотографировали животное, напоминавшее крокодила по очертаниям. К вечеру специалисты начали операцию по поиску и вылову рептилии.

В пятницу внушительных размеров крокодил показался в воде рядом с лодкой специалистов, но поднырнул под развернутую ими сеть и скрылся.

Сотрудники департамента рыбного хозяйства не теряют надежды поймать хищника, дождавшись того момента, когда он устанет и снизит скорость передвижения. Операция по отлову крокодила продолжается, но ей сильно мешает ветер и высокие волны.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало видео, на котором появляется мертвый крокодил, найденный неподалеку от Чистополя.

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