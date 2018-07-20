Жительница Казани вызвала спасателей, обнаружив в парке на Волгоградской змей

Пресмыкающихся обнаружили в лесопосадке возле дома №41.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Жительница Казани вызвала спасателей, обнаружив в парке двух змей, сообщили ИА «Татар-информ» вы пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером женщина гуляла с собакой неподалеку от дома №41 по улице Волгоградская. В лесопосадке играли дети, выгуливали питомцев собаководы. В какой-то момент жительница Казани увидела в траве двух змей и немедленно обратилась за помощью к спасателям.

Прибывшие на место сотрудники ПСО УГЗ поймали пресмыкающихся. Одно из них оказалось обыкновенным ужом, его вывезли за пределы Казани и отпустили. Вторая змея, по предварительной информации, являлась представителем рода королевских змей Lampropeltis.