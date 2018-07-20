Меркель: На критику Трампа я отвечаю своими аргументами

Канцлер Германии рассказала, что принимает к сведению замечания американского лидера.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как отвечает на заявления Президента США Дональда Трампа относительно ФРГ, передает RT.

Меркель отметила, что у нее есть свои аргументы, которыми можно ответить Трампу.

«Я принимаю это (замечания — прим. Т-и) к сведению. Я не исследовала мотивы (Трампа — прим. Т-и), но я пытаюсь отвечать своими аргументами», — сказала она на встрече с журналистами.

Канцлер ФРГ отметила, что странам надо обмениваться аргументами по спорным вопросам, поскольку у Германии с США тесные связи. К спорным вопросам она также отнесла тему торгового профицита Германии.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о полной зависимости Германии от РФ из-за поставок газа. Он также считает, что ФРГ, будучи достаточно богатой страной, может немедленно увеличить свои расходы на оборону.