К 15 августа в Татарстане будет завершен ремонт 28 школ и 94 детских садов

Строительно-ремонтные работы в школах к июлю завершены на 76 процентов.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). К 15 августа в Татарстане будет завершен ремонт 28 школ и 94 дошкольных образовательных организаций. Общий объем финансирования на программу капитального ремонта объектов образования в этом году составил 1 млрд 794 млн 460 тысяч рублей.

Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал начальник управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров.

На данный момент в школах завершено 76 процентов строительно-ремонтных работ, 56 процентов работ завершено в дошкольных образовательных учреждениях.