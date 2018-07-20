К 15 августа в Татарстане будет завершен ремонт 28 школ и 94 детских садов

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). К 15 августа в Татарстане будет завершен ремонт 28 школ и 94 дошкольных образовательных организаций. Общий объем финансирования на программу капитального ремонта объектов образования в этом году составил 1 млрд 794 млн 460 тысяч рублей.
Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал начальник управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров.
На данный момент в школах завершено 76 процентов строительно-ремонтных работ, 56 процентов работ завершено в дошкольных образовательных учреждениях.
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