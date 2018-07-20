Прокуратура Москвы начала проверять «Натали Турс»

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Прокуратура Москвы начала проверку туроператора «Натали Турс» после обращения граждан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.
«Прокуратура столицы организовала в отношении компании „Натали Турс“ проверку соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности», — рассказала Нефедова.
Результаты проверки контролирует прокурор Москвы Владимир Чуриков.
Туроператор аннулировал все проданные туры и остановил продажи из-за финансовых проблем 4 июля текущего года. При этом компания задолжала туристам около 15 млн долларов.
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