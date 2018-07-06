«Натали Турс» задолжала туристам 15 млн долларов, которых у нее нет

Рекомендуем
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). «Натали Турс» должна туристам около 15 млн долларов, но финансовой гарантии на выплаты всем клиентам не хватит. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной.
По информации, предоставленной главой компании Владимиром Воробьевым, «Натали Турс» продала порядка 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября. Их общая сумма составила около 15 млн долларов, хотя размер финансовой гарантии компании намного скромнее
«Если разделить финансовую гарантию туроператора в размере 150,5 млн рублей и фонд персональной ответственности в размере шесть миллионов рублей на всех туристов, получится по 15,6 тысячи на человека. То есть финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим», — приводит агентство слова Тюриной.
Пресс-секретарь РСТ отметила, что туристы могут получить компенсации из финансовых гарантий только в том случае, если туроператор объявит об остановке деятельности.
Она рассказала, что глава «Натали Турс» подтвердил, что намерен продолжать работу и пытаться возместить туристам затраты не деньгами, а путевками на следующий год. «Фактически он делает туристов и агентов заложниками ситуации», — прокомментировали слова Воробьева в РСТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Натали Турс» оставит татарстанских любителей ОАЭ без отдыха.
Следующая новость
Глава ФИФА оценил «Казань-Арену» как прекрасный стадион, а атмосферу в городе назвал «великолепной».
Большинством голосов депутаты Комитета парламента РТ по социальной политике одобрили концепцию законопроекта.
В 2017 году товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном вырос на 20 процентов.
В мероприятии примут участие жители Тетюшского района и других районов республики, Самарской и Ульяновской областей.
Принесший победу бельгийцам полузащитник прокомментировал ход встречи со сборной Бразилии.
По словам Владимира Леонова, татарстанцы сдружились с футболистами и болельщиками этих стран.
Министр спорта Татарстана прокомментировал завершение казанской программы чемпионата мира по футболу.
Полузащитник сборной Бельгии отметился забитым мячом и помог своей команде обыграть Бразилию.
Бельгийцы обыграли пятикратных чемпионов мира со счетом 2:1 и вышли в полуфинал мундиаля, где сыграют со сборной Франции.
Разрешающий членам семьи посещать пациентов в реанимации законопроект депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении.
Болельщики повторили рекорд посещаемости Kazan-Arena, установленный во время мундиаля.
Площадка фестиваля рассчитана на присутствие не более чем 25 тысяч человек.
За звание чемпиона Татарстана сразятся команды из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Арска и Высокой Горы.
Мероприятие состоится в парке «Красная Пресня» в рамках празднования районного «Сабантуя на Красной Пресне-2018».
Между первым и вторым чтением законопроекта депутаты Госдумы в регионах соберут поправки и предложения.
Сегодняшний матч на Kazan-Arena станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана.
Обереги и сувениры готовили как дети, так и взрослые.
В Госсовете РТ рассмотрели проект федерального закона о повышении пенсионного возраста.
Он разместится рядом со строящейся автостанцией.
06 июляБразильский болельщик-мем Томер Савойя: Я знаю, что кричал плохие слова, но у них такой хороший смысл!