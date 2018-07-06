«Натали Турс» задолжала туристам 15 млн долларов, которых у нее нет

Компания продала около 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября, а размер финансовой гарантии составил лишь 150,5 млн рублей.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). «Натали Турс» должна туристам около 15 млн долларов, но финансовой гарантии на выплаты всем клиентам не хватит. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной.

По информации, предоставленной главой компании Владимиром Воробьевым, «Натали Турс» продала порядка 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября. Их общая сумма составила около 15 млн долларов, хотя размер финансовой гарантии компании намного скромнее

«Если разделить финансовую гарантию туроператора в размере 150,5 млн рублей и фонд персональной ответственности в размере шесть миллионов рублей на всех туристов, получится по 15,6 тысячи на человека. То есть финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим», — приводит агентство слова Тюриной.

Пресс-секретарь РСТ отметила, что туристы могут получить компенсации из финансовых гарантий только в том случае, если туроператор объявит об остановке деятельности.

Она рассказала, что глава «Натали Турс» подтвердил, что намерен продолжать работу и пытаться возместить туристам затраты не деньгами, а путевками на следующий год. «Фактически он делает туристов и агентов заложниками ситуации», — прокомментировали слова Воробьева в РСТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Натали Турс» оставит татарстанских любителей ОАЭ без отдыха.