Земфира ответила на два самых популярных вопроса от публики

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Певица Земфира в соцсети «ВКонтакте» ответила на два самых популярных вопроса от поклонников. Первый вопрос касался даты выхода нового альбома.
Певица не назвала точных дат, однако, по ее словам, материал у нее есть.
«Песни есть, периодически я к ним возвращаюсь, но не чувствую всепоглощающего желания доделать их и выпустить», – заявила артистка, отметив, что не знает и не понимает, как заставить себя сделать это. По мнению Земфиры, запись альбома – естественный процесс, поэтому и даты нет.
Второй вопрос касался интервью для популярного блогера Дудя. Певица наотрез отказалась общаться не только с Дудем, но и с остальными. По словам Земфиры, процесс интервью вгоняет ее в стресс, и с годами становится все хуже.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Земфира выступила на площадке фан-феста в Казани.
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