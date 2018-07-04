Земфира выступила на площадке фан-феста в Казани

В музыкальном фестивале также принимали участиеTherr Maitz и Mujuice.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Известная певица Земфира выступила на площадке фан-феста FIFA в Казани.

Земфира исполнила хиты из своего репертуара, а в заключение поблагодарила столицу Татарстана «за этот чудесный вечер».

В музыкальном фестивале также принимали участиеTherr Maitz и Mujuice.

4 и 5 июля — выходные дни для фестиваля болельщиков. В стране не проводятся матчи чемпионата мира, поэтому вместо трансляций на площадке фан-феста проходят мероприятия, попасть на которые можно, купив билет заранее.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Земфира приехала в Казань с Ренатой Литвиновой.