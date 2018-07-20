Жительницу Калининграда заподозрили в госизмене

Рекомендуем
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Жительницу Калининграда Антонину Зимину обвинили в государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена общественно-наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова.
Зимину задержали около двух недель назад, сейчас она находится в одиночной камере следственного изолятора «Лефортово», рассказал Ионов.
«Ее задержали пять сотрудников ФСБ, после чего самолетом этапировали из Калининграда в Москву и потом доставили в учреждение спецконвоем ФСИН», — отметил правозащитник.
У нее были пожелания по медобслуживанию, мы их попытались удовлетворить, чтобы ее осмотрел терапевт и дал дальнейшие назначения, добавил он.
Зимина является членом Клуба друзей Фонда Горчакова. На сайте фонда ее называют «независимым экспертом». В сфере ее интересов на сайте организации значится политика стран Балтии в отношении России и идентичность политической элиты Латвии.
Следующая новость
Представители регионов России и зарубежных стран поделились впечатлениями от первых дней пребывания в детском лагере.
Пресмыкающихся обнаружили в лесопосадке возле дома №41.
На всех пяти направлениях обучение будет вестись на татарском языке.
Культовый объект разместится в здании пустовавшей сторожки, переданном в распоряжение Русской Православной старообрядческой церкви.
Причинами перекрытия движения станут реконструкция тепловодов и ремонт дорожного полотна.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Сегодня в три часа ночи 35 населенных пунктов оказались обесточенными.
6 августа в Берлине начнется чемпионат Европы по легкой атлетике, но выступать российские спортсмены будут под нейтральным флагом.
51-летняя уроженка столицы Татарстана пыталась улучшить условия содержания сына, осужденного за преступление против половой неприкосновенности.
Авария произошла на перекрестке неподалеку от села Габишево.
Заседание совета директоров провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.
В Калининграде с участием Президента России Владимира Путина будут подведены итоги чемпионата мира по футболу.
20 июляГлухая оборона от авторов скандальных футболок «Маржа» и «Маржа тугел», «Святая» приняла обет молчания
20 июляГенерал-майор ФСБ о демонстрации новейшего российского оружия: «Почему бы не показать людям за рубежом, что у нас есть такое вооружение?»
20 июля«Водоем должен быть хотя бы огорожен»: условия обитания лебедей в парке «Черное озеро» удивили экспертов