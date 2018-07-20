Жительницу Калининграда заподозрили в госизмене

Калининградского эксперта по странам Балтии этапировали в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово».

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Жительницу Калининграда Антонину Зимину обвинили в государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена общественно-наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова.

Зимину задержали около двух недель назад, сейчас она находится в одиночной камере следственного изолятора «Лефортово», рассказал Ионов.

«Ее задержали пять сотрудников ФСБ, после чего самолетом этапировали из Калининграда в Москву и потом доставили в учреждение спецконвоем ФСИН», — отметил правозащитник.

У нее были пожелания по медобслуживанию, мы их попытались удовлетворить, чтобы ее осмотрел терапевт и дал дальнейшие назначения, добавил он.

Зимина является членом Клуба друзей Фонда Горчакова. На сайте фонда ее называют «независимым экспертом». В сфере ее интересов на сайте организации значится политика стран Балтии в отношении России и идентичность политической элиты Латвии.