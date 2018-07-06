Умер ведущий солист Мариинки Александр Гергалов

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). На 63-м году жизни скончался ведущий солист оперной труппы Мариинского театра Александр Гергалов.
Как сообщает пресс-служба Мариинки, заслуженный артист России и народный артист Северной Осетии – Алании скончался после продолжительной болезни. 5 июля ему бы исполнилось 63 года.
О дате и месте похорон будет объявлено позднее, отмечается в сообщении.
Певец окончил Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. В 1991 году вошел в состав оперной труппы Мариинского театра. Гергалов был задействован в большинстве оперных спектаклей Мариинки.
Дискография артиста включает записи опер «Война и мир» Сергея Прокофьева (Андрей Болконский), «Пиковая дама» Петра Чайковского (Елецкий), «Садко» Николая Римского-Корсакова (Веденецкий гость), «Обручение в монастыре» Сергея Прокофьева (Дон Фердинанд) и «Кащей Бессмертный» Николая Римского-Корсакова (Иван Королевич), а также диск с песнями и романсами Милия Балакирева.
В мероприятии примут участие жители Тетюшского района и других районов республики, Самарской и Ульяновской областей.
Принесший победу бельгийцам полузащитник прокомментировал ход встречи со сборной Бразилии.
По словам Владимира Леонова, татарстанцы сдружились с футболистами и болельщиками этих стран.
Министр спорта Татарстана прокомментировал завершение казанской программы чемпионата мира по футболу.
Полузащитник сборной Бельгии отметился забитым мячом и помог своей команде обыграть Бразилию.
Бельгийцы обыграли пятикратных чемпионов мира со счетом 2:1 и вышли в полуфинал мундиаля, где сыграют со сборной Франции.
Разрешающий членам семьи посещать пациентов в реанимации законопроект депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении.
Болельщики повторили рекорд посещаемости Kazan-Arena, установленный во время мундиаля.
Площадка фестиваля рассчитана на присутствие не более чем 25 тысяч человек.
За звание чемпиона Татарстана сразятся команды из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Арска и Высокой Горы.
Мероприятие состоится в парке «Красная Пресня» в рамках празднования районного «Сабантуя на Красной Пресне-2018».
Между первым и вторым чтением законопроекта депутаты Госдумы в регионах соберут поправки и предложения.
Сегодняшний матч на Kazan-Arena станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана.
Обереги и сувениры готовили как дети, так и взрослые.
В Госсовете РТ рассмотрели проект федерального закона о повышении пенсионного возраста.
Он разместится рядом со строящейся автостанцией.
Три команды профильной смены «Атмосфера» сняли видеоклипы на известные композиции групп «Кино», «Би-2» и один ролик на песню #Жить.
06 июляБразильский болельщик-мем Томер Савойя: Я знаю, что кричал плохие слова, но у них такой хороший смысл!