Умер ведущий солист Мариинки Александр Гергалов

Артист скончался от продолжительной болезни, совсем немного не дожив до своего 63-летия.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). На 63-м году жизни скончался ведущий солист оперной труппы Мариинского театра Александр Гергалов.

Как сообщает пресс-служба Мариинки, заслуженный артист России и народный артист Северной Осетии – Алании скончался после продолжительной болезни. 5 июля ему бы исполнилось 63 года.

О дате и месте похорон будет объявлено позднее, отмечается в сообщении.

Певец окончил Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. В 1991 году вошел в состав оперной труппы Мариинского театра. Гергалов был задействован в большинстве оперных спектаклей Мариинки.

Дискография артиста включает записи опер «Война и мир» Сергея Прокофьева (Андрей Болконский), «Пиковая дама» Петра Чайковского (Елецкий), «Садко» Николая Римского-Корсакова (Веденецкий гость), «Обручение в монастыре» Сергея Прокофьева (Дон Фердинанд) и «Кащей Бессмертный» Николая Римского-Корсакова (Иван Королевич), а также диск с песнями и романсами Милия Балакирева.