ЦБ лишил лицензии Южный региональный банк

Кредитная организация из Ростовской области не исполняла законы о банковской деятельности.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию у Южного регионального банка из Ростовской области. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Центробанк неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия, в том числе ограничивал привлечение вкладов населения.

Однако банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски и нарушал требования нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится на сайте Банка России.

Ранее сообщалось, что регулятор лишил лицензии «Тагилбанк» из-за использования низкоэффективной модели развития и завышения балансовой стоимости имущества.