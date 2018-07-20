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В Апастовском районе РТ в ДТП с участием молоковоза пострадала годовалая девочка

Татар-информ

20 июля 2018, 10:57

Экономика и финансы

ЦБ лишил лицензии Южный региональный банк

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Кредитная организация из Ростовской области не исполняла законы о банковской деятельности.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию у Южного регионального банка из Ростовской области. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Центробанк неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия, в том числе ограничивал привлечение вкладов населения. 

Однако банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски и нарушал требования нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится на сайте Банка России.

Ранее сообщалось, что регулятор лишил лицензии «Тагилбанк» из-за использования низкоэффективной модели развития и завышения балансовой стоимости имущества.

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