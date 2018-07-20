ЦБ лишил лицензии Южный региональный банк

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию у Южного регионального банка из Ростовской области. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.
Центробанк неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия, в том числе ограничивал привлечение вкладов населения.
Однако банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски и нарушал требования нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится на сайте Банка России.
Ранее сообщалось, что регулятор лишил лицензии «Тагилбанк» из-за использования низкоэффективной модели развития и завышения балансовой стоимости имущества.
Сегодня утром на трассе Апастово – Тетюши столкнулись «Киа Рио» из Самарской области, «Лада Калина» и молоковоз «КАМАЗ».
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Пресмыкающихся обнаружили в лесопосадке возле дома №41.
На всех пяти направлениях обучение будет вестись на татарском языке.
Культовый объект разместится в здании пустовавшей сторожки, переданном в распоряжение Русской Православной старообрядческой церкви.