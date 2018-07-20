ЦБ лишил лицензии Тагилбанк

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию у свердловского Тагилбанка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
На протяжении длительного времени деятельность банка была убыточной из-за низкой эффективности бизнес-модели. Кроме того, на балансе кредитной организации находилось имущество, учтенное по существенно завышенной стоимости, отмечается в сообщении.
Лицензия отозвана из-за неисполнения Тагилбанком законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ, а также из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, говорится в приказе Банка России.
За год в отношении Тагилбанка четыре раза применялись меры надзорного воздействия, в том числе было введено ограничение на привлечение вкладов.
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