ЦБ лишил лицензии Тагилбанк

Свердловский банк не исполнял законы о банковской деятельности.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию у свердловского Тагилбанка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На протяжении длительного времени деятельность банка была убыточной из-за низкой эффективности бизнес-модели. Кроме того, на балансе кредитной организации находилось имущество, учтенное по существенно завышенной стоимости, отмечается в сообщении.

Лицензия отозвана из-за неисполнения Тагилбанком законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ, а также из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, говорится в приказе Банка России.

За год в отношении Тагилбанка четыре раза применялись меры надзорного воздействия, в том числе было введено ограничение на привлечение вкладов.