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Жительница Казани оштрафована за попытку дать взятку начальнику колонии в Энгельсе

Татар-информ

20 июля 2018, 08:54

Экономика и финансы

ЦБ лишил лицензии Тагилбанк

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Свердловский банк не исполнял законы о банковской деятельности.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию у свердловского Тагилбанка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На протяжении длительного времени деятельность банка была убыточной из-за низкой эффективности бизнес-модели. Кроме того, на балансе кредитной организации находилось имущество, учтенное по существенно завышенной стоимости, отмечается в сообщении.

Лицензия отозвана из-за неисполнения Тагилбанком законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ, а также из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, говорится в приказе Банка России.

За год в отношении Тагилбанка четыре раза применялись меры надзорного воздействия, в том числе было введено ограничение на привлечение вкладов.

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