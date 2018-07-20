Главу Нацразведки США рассмешило приглашение Путину посетить Вашингтон

Коутс уверен, что встреча Трампа и Путина в Вашингтоне станет «чем-то особенным».

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Директора Национальной разведки США Дэниэла Коутса рассмешило сообщение о том, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон. Об этом сообщает РБК.

Когда в ходе интервью на форуме по безопасности в Аспене Коутсу сказала об этом приглашении журналистка телеканала NBC News, тот сначала не поверил в это.

Убедившись, что это не розыгрыш, глава Национальной разведки заметил, что встреча Трампа и Путина в Вашингтоне станет «чем-то особенным».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дональд Трамп поручил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону организовать визит Владимира Путина в Вашингтон.