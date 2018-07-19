В Казахстане задержали предполагаемого убийцу фигуриста Дениса Тена

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Казахстане задержан один из подозреваемых в убийстве бронзового призера Олимпиады 2014 года в Сочи фигуриста Дениса Тена, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
В сообщении отмечается, что установлены оба причастных к убийству спортсмена лица. Один из подозреваемых задержан, поиски второго продолжаются. При этом никакая дополнительная информация не раскрывается в интересах следствия.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне днем в Алматы неизвестные попытались украсть с автомобиля Дениса Тена зеркала. Фигурист попытался помешать злоумышленникам, но получил удар ножом. Спортсмен скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.
Фигуристу Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзовой медали зимних Олимпийских игр 2014 года, он был обладателем «серебра» чемпионата мира 2013 года и «бронзы» чемпионата мира 2015 года.
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