Трамп допустил, что может стать «злейшим врагом» Путина

Американский лидер напомнил о направленных против России действиях своей администрации.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал стать «худшим врагом» Президента России Владимира Путина, если им не удастся поладить. Американский лидер сказал об этом в интервью телеканалу CNBC, передает РБК.

При этом Трамп заметил, что поладить с Путиным было бы хорошим, а не плохим шагом, но допустил, что этого может и не случиться.

В качестве подтверждения своей позиции действующий Президент США перечислил недавние действия своей администрации по отношению к РФ, в том числе высылку 60 российских дипломатов и введение новых санкций.

Он не удержался и сравнил себя с предшественником – Бараком Обамой, охарактеризовав его как «простофилю, марионетку России».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дональд Трамп хочет пригласить Владимира Путина посетить этой осенью Вашингтон.