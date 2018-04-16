На Арском кладбище Казани появится новая часовня для поминовения усопших старообрядцев

Культовый объект разместится в здании пустовавшей сторожки, переданном в распоряжение Русской Православной старообрядческой церкви.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Несколько лет пустовавшее и заброшенное здание бывшей сторожки на Арском кладбище Казани передано Русской Православной старообрядческой церкви (РПсЦ). Об этом «Татар-информ» сообщил заместитель главы НКО «Русская Старина», приверженец старообрядческой веры Роман Царевский.

После реставрации, уточнил собеседник агентства, здесь разместится часовня поминовения старообрядцев, захоронения которых исторически производились на этой части кладбища и осуществляются до настоящего времени.

«На крыше будет купол, вокруг территорию облагородим», – пояснил Роман Царевский.

Также у входа на территорию старообрядческой части кладбища будет установлен информационный щит с указанием фамилий похороненных здесь знаменитых представителей конфессии (подробнее о которых можно будет узнать в создаваемом музее старообрядчества).

Последние несколько лет две старообрядческие общины Казани совместными усилиями приводят территорию захоронений своих единоверцев на Арском кладбище в порядок: убрали мусор, подправляют могилы и кресты, выясняют принадлежность могил, оставшихся без присмотра потомков, провели реставрацию склепа купца Якова Шамова и долгие годы заброшенной часовни в честь Спаса Всемилостивого и Святого образа Богородицы Седмиезерной.

По словам Романа Царевского, за передачу неиспользуемого здания сторожки РПсЦ боролись несколько лет. В прошлом году по этому вопросу на Арском кладбище состоялось выездное заседание с участием представителей городской власти. При содействии администрации Президента РТ и МУП «Ритуал» старообрядцы все же смогли вернуть себе здание.

К слову, с расположенной именно у заброшенной сторожки семейной могилы выходца из Нижегородской губернии Павла Григорьевича Суслова за неделю до Пасхи в этом году исчезли несколько секций 2-метровой кованой ограды.

Еще до инцидента общины инициировали процедуру перевода исторически старообрядческой части кладбища в статус вероисповедального, то есть предназначенного для погребения умерших одной веры, в данном случае старообрядцев. При этом такое кладбище остается в ведении органов местного самоуправления, но функционирует по согласованию с соответствующими религиозными объединениями.

«Проблема кладбища существует давно. И буквально в прошлом году мне митрополит Московский и всея Руси Корнилий (предстоятель Русской Православной старообрядческой Церкви – прим. Т-и) дал поручение перевести все старообрядческие кладбища в статус вероисповедальных, то есть когда на старообрядческой части захоранивают только старообрядцев. Тогда у нас возникнет юридическое право, чтобы вместе с МУП "Ритуал" на этой части проводить уборку, регистрацию захоронений, в целом контролировать порядок. Для этого от всех согласий старообрядцев, по предложению МУП, в его состав войдет один человек, который будет участвовать во всех внутренних процессах и мероприятиях, планирующихся на всех старообрядческих кладбищах», – комментировал весной этого года заместитель управляющего Казанско-Вятской епархией Русской Православной старообрядческой Церкви Василий Кириллов.

Облагораживание территории у переданного здания планируют начать в ближайшей перспективе. Как отмечают сами старообрядцы, помочь общинам в преображении кладбища может любой желающий, независимо от вероисповедания.