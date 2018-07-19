Азат Кадыров: «Чемпионат мира показал миру настоящую Россию и Татарстан»

В дни футбольного мундиаля республику посетили сотни тысяч человек, а благодаря трансляциям о Казани узнали миллионы.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Благодаря чемпионату мира по футболу мир смог больше узнать о настоящей России и Татарстане. В этом уверен директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров. Заявление прозвучало сегодня в Доме Правительства на заседании Республиканского оргкомитета ЧМ-2018.

Более 300 тыс. гостей со всего мира. Заполняемость стадиона — почти 100 процентов на каждой игре, множество болельщиков и просто туристов на площадках культурных мероприятий, которых за месяц было проведено более 200. Национальный праздник Сабантуй теперь известен всюду — от Кубы до Франции.

Обо всем, что происходило в Казани и республике, активно рассказывали СМИ. «Всего в Казани побывали более трех с половиной тысяч журналистов, которые представляли более 50 стран мира», — сообщил Кадыров.

Гости высоко оценили старания волонтеров. 2,4 тысячи человек в возрасте от 14 до 78 лет в общей сложности отработали на многочисленных площадках, так или иначе связанных с чемпионатом, более 100 тысяч часов, помогая гостям и болельщикам сориентироваться в ранее незнакомом городе.

Транспорт, питание, открытость и доброжелательность татарстанцев и доступ к бесплатному беспроводному интернету, чтобы рассказать друзьям и знакомым о том, что они здесь увидели и узнали — все это пришлось по душе многочисленным гостям, значительная часть которых не то, что в Татарстане, в России — впервые.

С самой лучшей стороны показала себя площадка фан-феста. За дни чемпионата ее успели посетить более 800 тысяч человек, которые по достоинству смогли оценить и великолепный вид на Казанку и Кремль, и качество выступлений татарстанских коллективов, и игры, которые транслировались здесь сразу на два экрана.

Инфраструктура площадки, которая готовилась специально к чемпионату, теперь будет долго служить на благо Казани. «Только в августе запланированы три мероприятия: авиационный праздник и авиагонка, День республики, День города», — поделился Кадыров.

Обещают, что эта же площадка станет уличной площадкой для проведения главной елки Казани в новогодние праздники. А в будущем году территорию планируют дополнительно благоустроить. В наследство от чемпионата казанцам достался и великолепный пешеходный бульвар на ул. Декабристов, и набережная Кабана, и продленная ул. Бондаренко.

А еще богатый опыт, который теперь точно позволит Татарстану принимать соревнования любого уровня, если такая необходимость возникнет. И этот опыт интересен и за пределами республики: «За время проведения чемпионата с программой „Обозреватель“ Казань посетили три крупных делегации: оргкомитет чемпионата мира из Катара, Универсиады — из Красноярска и оргкомитет WorldSkills», — сообщил директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

А сам он под особым впечатлением от атмосферы спортивного праздника, что царил на главном стадионе Татарстана в дни футбольного мундиаля: «Было бы хорошо, если бы такая атмосфера перетекла на „Казань Арену“ на постоянной основе, в том числе на матчи „Рубина“», — высказал Кадыров пожелание.