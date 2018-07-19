На стадионе «Казань Арена» откроется «Музей спорта»

Официальная хроникаОбществоСпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: архив
(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). В прежних стенах татарстанскому музею уже тесно. В качестве нового места для размещения экспонатов, рассказывающих о достижениях татарстанских спортсменов, директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров, предложил южные трибуны стадиона «Казань Арена».
«Хотелось бы предложить на ваше рассмотрение вариант по использованию наследия чемпионата: на базе „Казань Арены“ сделать „Музей спорта“. На южной трибуне площади для этого есть. Музею уже тесно: много экспонатов. А здесь большие туристские группы могли бы его посещать», — заявил он.
Предложение прозвучало сегодня на заседании Республиканского оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018. Оно прошло в Доме Правительства РТ под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. Ключевой темой совещания стало именно эффективное использование объектов наследия футбольного мундиаля.
С помощью единого билета пассажиры из Удмуртии смогут быстро добраться из Ижевска в Москву и обратно через аэропорт Бегишево.
У сотрудника адвокатской конторы требовали деньги за проигранное дело.
Участники форсайт-встречи с министром попросили больших полномочий для правительства.
В дни футбольного мундиаля, республику посетили сотни тысяч человек, а благодаря трансляциям о Казани узнали миллионы.
Общая протяженность сетей водоотведения составит 3 км, из них 900 метров будут проложены с применением установки горизонтально-направленного бурения.
Директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» предложил на южных трибунах стадиона открыть выставку достижений татарстанского спорта.
Дожди в республике связаны с влиянием северо-восточной периферии глубокого циклона.
Супруги начинали с восьми соток, а в прошлом году заказали из Голландии сорта «Хоный», «Альба», «Еви-2».
Депутат Госдумы от Татарстана считает, что партии не могут предложить альтернативного решения, которое позволит повысить пенсии.
Заработную плату получили более 200 работников компании «Джукетау».
Убийство произошло в ночь с 6 на 7 июня в селе Старое Сляково Агрызского района республики.
Самозанятые предприниматели Татарстана озвучили Президенту Татарстана идеи и опасения по поводу легализации.
Представительница Москвы и Владимирской области показала результат 59.17 м.
В Доме Правительства РТ сегодня обсудили вопросы эффективного использования наследия чемпионата мира по футболу.
19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018