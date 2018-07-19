На стадионе «Казань Арена» откроется «Музей спорта»

Директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» предложил на южных трибунах стадиона открыть выставку достижений татарстанского спорта.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). В прежних стенах татарстанскому музею уже тесно. В качестве нового места для размещения экспонатов, рассказывающих о достижениях татарстанских спортсменов, директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров, предложил южные трибуны стадиона «Казань Арена».

«Хотелось бы предложить на ваше рассмотрение вариант по использованию наследия чемпионата: на базе „Казань Арены“ сделать „Музей спорта“. На южной трибуне площади для этого есть. Музею уже тесно: много экспонатов. А здесь большие туристские группы могли бы его посещать», — заявил он.

Предложение прозвучало сегодня на заседании Республиканского оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018. Оно прошло в Доме Правительства РТ под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. Ключевой темой совещания стало именно эффективное использование объектов наследия футбольного мундиаля.