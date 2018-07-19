Газон с тренировочных площадок ЧМ-2018 переедет в школы и скверы

В Доме Правительства РТ сегодня обсудили вопросы эффективного использования наследия чемпионата мира по футболу.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). На пяти из семи подготовленных к чемпионату мира по футболу тренировочных площадках, включая резервные, в ближайшее время начнется замена газона на искусственный. А прежнее покрытие будет перенесено. Куда именно – пока решается.

«С двух площадок газон потенциально можно перестелить. Мы прорабатываем с исполкомом города варианты. Есть предложение перестелить его в школу. И прорабатываем вопрос по паркам и скверам. С Наталией Фишман мы в контакте», – сообщил генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров.

Информация прозвучала сегодня в Доме Правительства РТ на заседании Республиканского оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018. Оно прошло под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. В работе заседания также приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководители министерств и ведомств РТ. Одна из ключевых тем – эффективное использование Казанью и Татарстаном в целом наследия футбольного мундиаля.

«Просьба такая: ни один квадратный метр газона мы не выбросили, а четко знали – куда мы его переносим», – поставил задачу Рустам Минниханов.

«На трех площадках газон молодой, его свернуть и перенести вряд ли получится», – озвучил проблему Кадыров. Но и этот вопрос будет решаться.

Что касается самих площадок, то они в ближайшее время будут покрыты новым долговечным, не таким дорогим, но более простым в обращении и уходе, а также менее капризным в уходе синтетическим газоном.

Найдется применение и специальной технике, приобретенной в период чемпионата для ухода за футбольными полями: «Техника может применяться и для обслуживания искусственных полей. Там навесное оборудование заменяемое», – пояснил Кадыров.