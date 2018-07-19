Из аэропорта «Бегишево» в октябре запустят рейсы в Дубай

Авиарейсы будут осуществляться один раз в неделю с вылетом в вечернее или ночное время.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Татарстанцы с 23 октября смогут летать в Дубай прямым рейсом из аэропорта «Бегишево», сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Руководство аэропорта «Бегишево» договорилось о прямых рейсах в Эмираты с туроператором «Анекс Тур». Перелеты будет выполнять авиакомпания Azur Air на Boeing 737-800, вместимость которого составляет 189 человек.

Авиарейсы будут осуществляться один раз в неделю с вылетом из Бегишево в вечернее или ночное время. Туроператор «Анекс Тур» и аэропорт «Бегишево» рассчитывают на полную загрузку самолетов.

Если рейс будет пользоваться популярностью, то количество рейсов планируется увеличить до двух в неделю.

Ранее сообщалось, что в Казани Россия и Объединенные Арабские Эмираты подписали договор о взаимной отмене визовых требований.