Трамп заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с Путиным

Американский лидер хочет приступить к реализации вопросов, которые обсуждались во время встречи в Хельсинки.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Президент США заявил, что с нетерпением ждет второй встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я с нетерпением ожидаю нашей второй встречи, чтобы мы могли приступить к реализации некоторых из обсуждаемых вопросов, включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля», — написал американский лидер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что американский журнал Time совместил лица Путина и Трампа на обложке нового номера.