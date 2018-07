Time совместил лица Путина и Трампа на обложке нового номера

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). На обложке нового номера американского журнала Time оказался совмещенный портрет президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

На официальной странице журнала в социальной сети Twitter размещена анимация портрета, на которой Трамп «превращается» в Путина.

Номер, посвященный прошедшей в Хельсинки встрече глав двух государств, выйдет в продажу 30 июля.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1