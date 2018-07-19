Посол России в Греции назвал высылку российских дипломатов бездоказательной

Андрей Маслов заявил, что обвинения Афин в адрес российских граждан – полная чушь.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Российские дипломаты высланы из Греции бездоказательно, заявил посол России в Греции Андрей Маслов. Об этом сообщает RT.

«Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырех российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь», — сказал посол. Он добавил, что Россия категорически отвергает эти обвинения.

Он отметил, что высылку российских дипломатов поддержали только США, что говорит о многом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Афины обвинили МИД России в «непонимании современного мира».