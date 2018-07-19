Афины обвинили МИД России в «непонимании современного мира»

18 июля Захарова заявила, что Россия примет зеркальные меры в связи с высылкой российских дипломатов из Греции.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Мид Греции прокомментировало брифинг официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой и обвинило российское ведомство в «непонимании современного мира» и «неуважении к третьей стране», сообщает РИА Новости.

18 июля Захарова заявила, что Россия примет зеркальные меры в связи с высылкой российских дипломатов из Греции. Она также отметила, что в РФ есть понимание того, что греческий народ «должен общаться с российский партнером, россиянами и не страдать от грязных провокации, в которые, к сожалению, Афины были втянуты».

В греческом МИДе отметили, что страна стремилась отделить действия российских людей, которые были высланы, от официальной российской внешней политики и предоставила российским властям доказательства, на основе которых Греция действовала.