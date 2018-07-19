В «Волжских путешествиях» пообещали подобрать вариант компенсации для каждого пострадавшего

Компания подтвердила готовность выполнять навигацию на теплоходе «Борис Полевой», однако дата готовности судна «Очарованный странник» пока неизвестна.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Руководство туристической компании «Волжские путешествия» пообещало подобрать удобный вариант компенсации и дату осуществления круиза для каждого пострадавшего клиента. Об этом на специальном совещании в Государственном комитете РТ по туризму главе ведомства Сергею Иванову доложил директор туркомпании Вячеслав Самойлин.

Компания уже подтвердила готовность выполнять навигацию на теплоходе «Борис Полевой», однако дата готовности судна «Очарованный странник» пока неизвестна. Она не будет утверждена до окончания оформления разрешительной документации.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», из-за введения акцизов и резкого роста цен на топливо для круизных компаний у «Волжских путешествий» возник большой объем дополнительных расходов на оплату топлива, что привело к срыву заявленных круизных программ.

На сегодняшнем брифинге в Доме Правительства РТ официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что пока программы по поддержке речного туризма в регионе не разрабатываются.